Insieme Formia, c'è il Campobasso nei quarti di Coppa Italia

Ribaltato il risultato dell'andata, l'Insieme Formia vola ai quarti di finale di Coppa Italia, fase nazionale, dopo aver battuto il Budoni. La formazione sarda, prima in classifica nel proprio girone e vittoriosa all'andata per 1 a 0, non è riuscita a ripetersi e dopo il rigore siglato da Gabionetta nel corso del match, non ha creato azioni pericolose tanto da riuscire a pareggiare e strappare il passaggio del turno. Dopo i calci di rigore, è stata la squadra di Gioia a festeggiare. Adesso la formazione pontina affronterà il Campobasso, che ha battuto per 0-1 il Sambuceto dopo lo 0 a 0 dell'andata. Nei quarti, l'andata è fissata per l'8 marzo, mentre il ritorno si giocherà il 22.