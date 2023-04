Insieme Formia-Gaeta, decide Di Vito allo scadere: finisce 0 a 1

Entrambe salve e ormai con poco da chiedere a questo campionato, Insieme Formia e Gaeta sono scese in campo per la penultima giornata di Eccellenza con l'obiettivo di portare a casa il derby. Alla vigilia, Gioia era stato chiaro: vincere sarebbe stato importante per regalare una soddisfazione ai tifosi, l'ultima in casa. Soddisfazione che però, non è arrivata: al suo posto, una beffa dell'ex Di Vito. È stato proprio lui, al 91', a regalare la vittoria agli ospiti con un gran gol di mancino all'incrocio.

Anche il derby di ritorno è nostro!

Insieme Formia-Gaeta 0-1

Marcatore: 91' Di Vito