Insieme Formia da favola! Battuto il Sora in Coppa Italia ai rigori

Insieme Formia da favola! Contro il Sora, nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, la squadra di Pernice vince 2-0 nel corso dei 90 minuti e riesce a portare il match ai rigori, vincendo. È proprio il club pontino a volare in semifinale, infliggendo al Sora il primo stop dopo ben 17 risultati utili consecutivi. La gara si apre al 38' con Gaita che spara di destro dalla lunga distanza, colpendo Simoncelli. Gli ospiti reagiscono e al 42' ci provano con Giorgi che manda di poco fuori un colpo di testa da azione di calcio d'angolo. Ad inizio ripresa, dopo appena 8 minuti, Fumagalli ha una chance importante: entra in area ma spara alto sulla traversa. Al 18' arriva il raddoppio del Formia: è Djalo, con un colpo di testa su assist di Puca, a trovare il secondo gol che fa esplodere lo stadio. Il Sora mette dentro forze fresce a si rende più pericoloso: al 33' arriva l'occasione più importante con il calcio di rigore concesso per un fallo su Corsetti. Sul dischetto va capitan Costantini che manda al lato. Si passa dunque ai calci di rigore: Simoncelli è bravo a neutralizzarne due ma anche Scognamiglio ferma Corsetti e Sganzerla. Dopo la parata di Scognamiglio su Lapenna, il Formia vola in semifinale!

INSIEME FORMIA Scognamiglio, Savarise, Puca (29'st Schiavullo), Viscovich, Medici, Cabrera, Jawara, Gaita, Djalo, Cesani, Durazzo (21'st Buglia). A disp. Citarella, Palma, Sequino, Fauzia, Puzone, Martino, Petronzio. All. Pernice

SORA Simoncelli, Fumagalli, Di Palma (21'st Cialone), Giorgi, Costantini, Sganzerla, Lapenna, Jammeh (15'st Palombi), Di Stefano (22'st Corsetti), Prati (21'st Pagliaroli), Capogna (21'st Origlia). A disp. Vento, Mastrantoni, Tomasco, Tote. All. Ciardi

MARCATORI Gaita 38'pt, Djalo 18'st

ARBITRO Ercole di Latina ASSISTENTI Masiello e Caputo di Latina