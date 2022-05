Itri, Ardone: "Futuro? Pronto a valutare le possibilità"

Dopo aver ottenuto la salvezza con l'Itri nell'ultima giornata di campionato, Marco Ardone pensa al futuro. In un'intervista a "Gazzetta Regionale", il tecnico ha parlato delle porte che potrebbero aprirsi nella prossima stagione: “Adesso, la mia priorità è riposare un po’. L’annata è stata faticosa. Si faceva bene, ma sembrava non bastasse mai. Questo ha richiesto tante energie. E mi sembra giusto prendere qualche settimana di stacco. Il mio obiettivo è crescere anno dopo anno, cercare di alzare l’asticella per continuare a mettermi alla prova e ottenere qualcosa in più. Ascolterò il presidente e la società. E sono aperto a valutare ogni opportunità che il mercato è pronto a presentare. Voglio chiudere con dei doverosi ringraziamenti per il presidente Ialongo. Che ha creduto nel progetto e in me, che ero all’esordio nella categoria. Mi ha fatto piacere che qualcuno abbia ancora il coraggio di dare una possibilità a chi non ha esperienza, al di là della propria carta d’identità. C’è bisogno anche di tanto altro. Faccio un plauso ai miei ragazzi, ai quali ho chiesto tanto. Non potevo contare su una panchina lunga, ma la mia squadra ha fatto tanti sacrifici, mettendo da parte le necessità individuali. Se abbiamo raggiunto questo risultato, il merito è in primis il loro”.