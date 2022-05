Terracina-Itri 0-0: il pari non basta ad Ardone. Si va ai playout

Terracina già salvo, Itri con l'ambizione di evitare i playout. Era questo lo scenario nel quale le due formazioni arrivavano nella 30esima giornata di Eccellenza girone C. Un derby fondamentale per la squadra di Ardone, che vincendo avrebbe portato a casa un risultato importante, ovvero la salvezza diretta. Il campo, però, ha dato un altro verdetto. Il club di Gerli è sceso sul rettangolo verde con una determinazione importante dovuta alla volontà di posizionarsi al quinto posto in classifica. Il risultato finale recita 0 a 0: un punto che non basta agli ospiti per salvarsi, vista la vittoria dell'Anagni sul campo della Lupa Frascati e quella della Vis Sezze contro il Ferentino. Due risultati che condannano l'Itri, che per salvarsi avrebbe dovuto ottenere i 3 punti. Andrà dunque ai playout il club pontino.

TERRACINA-ITRI 0-0