Itri-Paliano 2-0: seconda vittoria consecutiva!

Dopo la vittoria contro il Pontinia in trasferta nel turno infrasettimanale, l'Itri torna ad ottenere i 3 punti anche in casa. La 24esima giornata termina per i ragazzi di Ardone 2 a 0 al Città di Paliano, con due gol arrivati nel secondo tempo. Un risultato che permette di mettere in cassa la seconda vittoria consecutiva e di avvicinare ulteriormente la salvezza, con 38 punti in 24 giornate e un +4 sul nono posto. Le reti portano le firme di Berisha e Romani. Il primo a segno al 3' del secondo tempo su rigore, mentre il secondo in grado di mettere in rete su tap-in.

ITRI-CITTÀ DI PALIANO 2-0

MARCATORI: 3' st Berisha rig., 16' st Romani