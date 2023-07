Vicenzo D'Amico, Latina abbraccia per l'ultima volta il suo eroe pontino

In chiesa come allo stadio. Maglie, bandiere e sciarpe biancocelesti, applausi scroscianti, fumogeni e inno della Lazio. È la magia dettata dall'amore di un popolo per Vincenzo D'Amico, nel giorno dell'ultimo saluto della gente di Latina, preceduto ieri dai romani. Un calciatore ed un uomo per due città unite dal cordoglio. In queste ore lo hanno applaudito tutti, anche chi non è propriamente aquilotto. Dall'omaggio alla salma in Campidoglio di Sebino Nela alla presenza tra i banchi della chiesa di Bruno Conti, che ha anche portato il feretro in spalla. Erano tante anche a Latina le persone che hanno omaggiato Vincenzo D'Amico. Ex calciatori, amministratori, semplici cittadini, fieri di quell'identità pontina, cui Vincenzo D'Amico ha sempre fatto riferimento. Ci teneva a dire di essere nato a Latina.

Messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti, a due passi dalle case popolari, ex IACP. Lì era cresciuto Vincenzo, lì è voluto tornare simbolicamente per l'ultima volta prima della sepoltura. Una scelta ben precisa come la celebrazione delle esequie da parte di Padre Riccardo, frate francescano e amico di Vincenzo. Tanto da farsi dare dello "zozzo romanista" ogni volta che si incontravano. "Vincenzo ha trovato il suo posto definitivo, dopo avere avuto quello di calciatore, compagno di squadra, marito e padre". Questo il senso dell'omelia. Tanti i messaggi di affetto, condensati nei classici arredi funebri floreali e negli striscioni all'interno del sagrato: "Si scrive SS Lazio 1900 e si legge Vincenzo D'Amico" ed ancora "Ciao mio capitano".