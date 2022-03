LND Lazio, convocata l'assemblea straordinaria per il 12 marzo

La LND Lazio convoca l'Assemblea Straordinaria per il prossimo 12 marzo 2022, nella quale verrà anche nominato il presidente dell'Assemblea stessa. Il comunicato:

"L’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Lazio è convocata, ai sensi del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, per Sabato 12 marzo 2022 presso il Grand Hotel Duca d’Este, Via Tiburtina Valeria, 330 – Tivoli Terme, alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00. In seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Verifica poteri;

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea;

3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Lazio;

4. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;

5. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;

6. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di

appartenenza (Area Centro);

7. Elezione di n. 1 componente il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale;

8. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. La verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8,00 del 12 marzo 2022".