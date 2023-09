Atletico Pontinia, Matteo Mollo sarà operato: tre mesi di stop

Sul campo della Lodigiani è arrivata una sconfitta per l'Atletico Pontinia: non è però la notizia più brutta della domenica sportiva del club granata. La società, infatti, si è stretta attorno a Matteo Mollo, attaccante che ha riportato un grave infortunio al braccio nel corso della sfida valida per la seconda giornata di Eccellenza: è stato portato via in ambulanza e ricoverato in ospedale. Il giocatore, oggi operato, dovrà stare fermo tre mesi.