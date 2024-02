UniPomezia, 80 persone sugli spalti con la gara a porte chiuse: 200 euro di multa

200 euro di multa all'UniPomezia, avversaria del Terracina per la vetta in campionato, dopo il pareggio contro l'Anagni in campionato, "perché nonostante la gara fosse da disputarsi a porte chiuse, sulla tribuna erano presenti circa 80 persone, fatte accedere indebitamente. Inoltre, persona non identificata ma riconducibile alla società, presente nell'area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni irrispettose al Commissario di Campo".