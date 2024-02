Terracina-Unipomezia, distanze invariate: un punto a testa al Colavolpe

Il Terracina torna ad affrontare l’UniPomezia pochissimi giorni dopo la vittoria in finale di Coppa Italia proprio contro la formazione romana. Così come all’andata, le due squadre si dividono la posta in palio: un punto per ciascuno, infatti, davanti ad un Colavolpe pieno e vestito a festa. Dopo la rete di Curiale al 56’ arriva il pareggio di Ippoliti dopo dieci minuti: termina dunque 1-1 il match che lascia invariate le distanze in classifica, con l’UniPomezia avanti di due punti (dopo il duro ko del Terracina domenica scorsa contro il Gaeta e il sorpasso).

Terracina-UniPomezia 1-1

Marcatori: 56’ Curiale (T), 66’ Ippoliti (UP)