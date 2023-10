Città di Formia in lacrime per la morte di Noemi Sorrentino: lo striscione e l'ultimo saluto | FOTO

Giorni di domande e immensa tristezza per la città di Formia, che piange la scomparsa prematura di Noemi Sorrentino, 13enne che negli ultimi mesi ha lottato contro una forma di leucemia. La giovane si è spenta il 2 ottobre, lasciando un immenso dolore nel cuore della famiglia e della comunità intera. Gli ultras del Formia, in occasione del match contro la Racing Ardea in Coppa Italia, hanno voluto salutarla con uno striscione nel quale si legge "Ciao piccola Noemi", accompagnato da un cuore.

La società, nel postare la foto, ha scritto: "La curva saluta la piccola Noemi. La tredicenne ha lottato con tutte le sue forze, aggrappandosi alla vita con coraggio, ma non ce l'ha fatta. Ciao Noemi".