Città di Formia avanti in Coppa Italia: l'1-0 al Racing Ardea vale gli ottavi

Squadra in casa Città di Formia

Il Città di Formia vince contro il Racing Ardea nel ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia e passa al turno successivo. All'andata, la formazione di Mazziotti era stata sconfitta 2-1. Tutto era accaduto nel finale, con la rete dei padroni di casa all’84’ con Laghigna e il raddoppio 4 minuti dopo con Di Carlo. Al 92', però, era stato Buglia a riaprire i giochi. Al Washington Parisio, per il ritorno in programma oggi 4 ottobre, è bastato un gol di Ruibal al 34'. Ora testa agli ottavi per la squadra pontina.