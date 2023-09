Città di Formia battuta dal Racing Ardea in Coppa Italia: 2-1 e speranze ancora accese

Il Città di Formia, reduce dalla prima vittoria in campionato nell’ultimo turno, viene sconfitta in Coppa Italia nell’andata dei sedicesimi: contro la Racing Ardea, la formazione di Mazziotti perde 2-1. Succede tutto nei minuti finali al Pineta dei Liberti: i padroni di casa passano in vantaggio all’84’ con Laghigna e appena 4 minuti dopo, raddoppiano con Di Carlo. Quello che sembrava un esito ormai deciso, però, viene ribaltato dalla rete finale di Buglia, al 92’, che riapre i giochi. Tutto si deciderà adesso al Washington Parisio, al ritorno, previsto per mercoledì 4 ottobre.