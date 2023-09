La Vis Sezze pregusta gli ottavi ma il Gaeta la riapre al 95': 2-1 in Coppa Italia

Derby di Coppa Italia tra Vis Sezze e Gaeta: appuntamento al Tasciotti in questo mercoledì 20 settembre, a partire dalle 15.30, per l’andata dei sedicesimi della competizione. A passare in vantaggio, dopo appena 9 minuti, è la formazione di casa, su rigore, con Onorato. Per tutto il primo tempo il risultato resta fisso sull’1-0: alla ripresa, dopo appena due minuti, è Palluzzi a raddoppiare. Sul finale, quando il risultato sembra ormai deciso, il Gaeta la riapre: ad andare in gol, al 95’, è Tofa, sugli sviluppi di un corner. Una rete importantissima in vista del ritorno, in programma tra due settimane. Chi andrà agli ottavi della competizione, infatti, lo decreterà solamente il match del 4 ottobre.