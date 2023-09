Terracina, esordio positivo in Coppa Italia: Roccasecca battuta 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Terracina

Ancora un successo per il Terracina, questa volta in Coppa Italia. Nel match valido per l'andata dei sedicesimi, la formazione di Pernarella batte il Roccasecca con le reti di Ragozzo e Selvini. Chi passerà il turno, però, lo deciderà solamente il match di ritorno: appuntamento al 4 ottobre, dunque, con la sfida che decreterà la qualificata agli ottavi.