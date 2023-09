Terracina, Bellante: "3 partite, 5 gol, non c'è inizio migliore. Do sempre il massimo"

È l'uomo simbolo del Terracina in questo inizio di campionato, con ben cinque gol in tre partite: Vincenzo Bellante, al termine del match con il Ferentino - in cui ha segnato una tripletta - ha parlato così:

"Sono molto contento. Tre partite, cinque gol: non c'è inizio migliore. Sono però più contento che la squadra abbia vinto. Dobbiamo lavorare settimana dopo settimana per raggiungere gli obiettivi prefissati. Cerco sempre di aiutare la squadra, conosco le mie caratteristiche. Il Ferentino è una squadra importante ma hanno preso subito gol e per noi la partita si è messa in discesa".