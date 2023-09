Il Terracina fa le cose in grande: ufficiale l'ex Messina Davis Curiale

"Il sogno proibito di mercato è diventato realtà": così il Terracina ha annunciato l'ingaggio di Davis Curiale, attaccante classe 1987 con un passato in realtà di altissimo livello, per ultima il Messina, dove ha giocato nella stagione 2022-2023, mettendo a referto 25 presenze in campionato e 2 gol. Un profilo di grande esperienza che aiuterà il club al raggiungimento del grande obiettivo stagionale: la promozione in Serie D.