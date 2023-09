Terracina, obiettivo Colavolpe sold-out: biglietti gratuiti per la Coppa Italia

In occasione dei sedicesimi di Coppa Italia tra Terracina e Roccasecca, in programma mercoledì 20 settembre alle ore 15:30, il club pontino ha invitato tutti i tifosi a riempire il Colavolpe: l'ingresso sarà infatti gratuito. Chiunque potrà sedere sugli spalti per tifare la squadra guidata da Pernarella, alle prese con la prima sfida di Coppa dopo la bella vittoria in campionato sul Ferentino.