Nuovo Cos Latina, ufficializzati nuovi acquisti: ora la rosa è completa

Completata la rosa del Nuovo Cos Latina. A pochi giorni dall’esordio in campionato, domenica mattina contro la Manzi Itri, la società neroverde ha ufficializzato l’accordo con sei nuovi calciatori. Si tratta dei portieri Antonio Fieramonti, classe 2002 (ex Colleferro) e Stefano Ungarelli, classe 2001, l’anno scorso in forza alla Virtus San Michele, dei difensori Luca Guarnacci, 2003, ex juniores dell’R11 Simonetta, Simone Ciluffo, classe 2004, ex Pro Cori e Davide Chittaro, 2005 ex juniores del Pomezia. Ufficializzati anche il centrocampista Emanuele Zanfardino, 2005, ex juniores dell’Agora e l’attaccante 2002 Daniel Maurizio, fino allo scorso giugno all’Academy Sabotino.