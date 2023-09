Nuovo COS Latina, il portiere Ungarelli: "Inaccettabile prendere 2 gol in 5 minuti"

Una domenica mattina dal sapore amaro per il Nuovo COS Latina Latina, sconfitto 2-1 dal Latina Borghi Riuniti nel derby. Tra le fila neroverdi, tra i migliori in campo certamente Stefano Ungarelli, che ha parato il calcio di rigore di Gori evitando il possibile 3-1. Ai microfoni del club, parla così:

“È stata una partita che abbiamo approcciato molto bene entrando in campo con la giusta determinazione. Siamo stati bravi a saper soffrire i primi minuti per poi andare in vantaggio con un gran gol da fuori area di Di Marco. Nel secondo tempo siamo calati mentalmente, è inaccettabile prendere 2 gol in 5 minuti per due disattenzioni che il Latina Borghi Riuniti è stato bravo a sfruttare”.

“Avremmo meritato il pareggio, abbiamo avuto delle occasioni per poter riprendere la partita, peccato non esserci riusciti. Il rigore parato è il frutto di tutto il lavoro che sto facendo con il preparatore dei portieri Paolo Stoppa che stimo moltissimo. C’è la soddisfazione personale ma delusione per la sconfitta”.

“Mercoledì affronteremo il Priverno (in Coppa Italia, ndr) che è una delle squadre più forti di questo campionato. Ma in queste prime 2 gare abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e di non essere inferiori a nessuno”.