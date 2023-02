Aprilia, nuovo "stop": un punto contro la Palmese

Squadra in casa

Squadra in casa Aprilia Racing

Un nuovo stop per l'Aprilia dopo la grande vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Sorrento, fuori casa. Nella 22esima giornata di Serie D, contro la Palmese, finisce 1 a 1: un punto che porta i pontini a 27 in classifica, al nono posto, mentre gli avversari mantengono salda la quarta posizione. Ad aprire le marcature al Quinto Ricci è la formazione ospite, al 50', con Larginge. La squadra di Mariotti risponde al 78' con Murgia, su calcio di rigore. Un gol che permette ai biancocelesti di allungare la striscia di risultati positivi, ma che allo stesso tempo non soddisfa a pieno, vista la grande prova di domenica scorsa.