Terracina, Pernarella: "Con la Vis Sezze 3 punti pesantissimi. Abbiamo dimostrato di saper soffrire"

Il Terracina, nella quinta giornata di campionato, ha battuto la Vis Sezze nel derby. Un successo dopo il quale Pernarella ha parlato così:

"Abbiamo preso 3 punti pesantissimi su un campo difficile contro una squadra ben messa in campo. Abbiamo dimostrato di saper soffrire. I ragazzi si allenano con tanto carattere e tanta voglia. L'impegno è massimale ma purtroppo devo fare delle scelte. Con la Vis Sezze ci mancava qualcuno rispetto a domenica scorsa, qualcuno non era in condizione, ma abbiamo portato a casa 3 punti molto pesanti".

"Spirito sta recuperando, Minotti anche. Bellante non si è mai allenato in settimana. Fioretti è in grande recupero, Curiale è un po' in ritardo ma è un giocatore esperto. Abbiamo una cosa ampia per far riposare qualche giocatore e dar tempo di recuperare ad altri".