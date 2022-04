Pontinia-Terracina 0-0: nessuna rete nel derby

Zero gol nel derby tra Pontinia e Terracina. Nonostante la distanza in classifica, la squadra di Fabio Gerli non riesce a segnare contro i padroni di casa, che al Caporuscio difendono bene la porta non concedendo agli avversari la gioia del gol. Un punto ciascuno, dunque, che sicuramente lascia l'amaro in bocca agli ospiti, che salgono ora a 45 punti in classifica in 27 gare e restano a +5 dalla zona playout. Un mezzo sorriso, invece, per il Pontinia, reduce dal cambio di guida tecnica. Dopo l'esonero di Pernarella arrivato dopo il turno infrasettimanale, la squadra è stata affidata al capitano De Martino.