Il Città di Formia ha comunicato che il preparatore dei portieri Smimmo sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni. La nota ufficiale:

"Il preparatore dei portieri Domenico Smimmo affronterà nei prossimi giorni un intervento chirurgico. Il mister resterà lontano dal Washington Parisio per un paio di settimane. In bocca al lupo Mimmo, ti aspettiamo presto in campo".