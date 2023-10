Promozione Lazio girone E, 4a giornata: vola il Latina Borghi Riuniti

Un Latina Borghi Riuniti ritrovato fa 4 su 4 in campionato e occupa, dopo quattro giornate, la prima posizione con 12 punti. La formazione pontina, lo scorso anno salva allo spareggio, batte anche il San Giovanni Incarico 2-0. Successo anche per il Montenero contro il Città Monte S. Giovanni Campano mentre il Lenola viene sconfitto 3-0 dal Real Cassino. Pari per il Pontinia contro il SS Cosma e Damiano Grunuovo e per il Manzi Giovanni Itri, in campo nel pomeriggio con il Principato di Colli. Ancora un ko per il Nuovo COS Latina, a quota due sconfitte e due pari in campionato.

Domenica 8 ottobre

Ore 11

Montenero - Città Monte S. Giovanni Campano 2-0

Latina Borghi Riuniti - San Giovanni Incarico 2-0

Priverno Calcio - Arce 0-0

Real Cassino - Città di Lenola 3-0

Sport Virtus Guarcino - AC Castro dei Volsci 1-0

SS Cosma e Damiano Grunuovo - Pontinia 0-0

Sterparo - Nuovo COS Latina 3-1

Ore 15.30

Manzi Giovanni Itri - Principato di Colli 2-2