Promozione Lazio girone E, 4a giornata: il Latina Borghi Riuniti ospita il San Giovanni Incarico

Giornata di gare per il campionato di Promozione, impegnato con la quarta giornata. Alle 11 il Montenero ospita il Monte S. Giovanni Campano in casa mentre il Latina Borghi Riuniti sfida il San Giovanni Incarico. Match interno anche per il Priverno, contro l'Arce. Il Lenola è invece impegnato in trasferta, contro il Real Cassino, così come Pontinia e Nuovo COS Latina rispettivamente contro SS Cosca e Damiano Grunuovo e Sterparo. Nel pomeriggio Itri contro il Principato di Colli.

Domenica 8 ottobre

Ore 11

Montenero - Città Monte S. Giovanni Campano

Latina Borghi Riuniti - San Giovanni Incarico

Priverno Calcio - Arce

Real Cassino - Città di Lenola

Sport Virtus Guarcino - AC Castro dei Volsci

SS Cosca e Damiano Grunuovo - Pontinia

Sterparo - Nuovo COS Latina

Ore 15.30

Manzi Giovanni Itri - Principato di Colli