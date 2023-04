Serie D girone G: il programma della 29esima giornata

Dopo un weekend di pausa, torna la Serie D, in campo da sabato 1 aprile per la 29esima giornata di campionato. L'Aprilia, dopo la sconfitta contro il Cassino prima della sosta, è chiamata a ripartire senza fare troppi calcoli: la classifica infatti non è benevola e in questo finale di campionato l'unica via possibile è quella del lavoro. Contro il Tivoli, domenica dalle 14.30, i ragazzi di Mariotti proveranno a conquistare i tre punti, consapevoli che si sia l'unica chance per evitare la retrocessione.

Sabato 1 aprile

Ore 14

Ilvamaddalena - Real Monterotondo Scalo

Ore 14.30

Atletico Uri - Casertana

Domenica 2 aprile

Ore 14

Portici - Arzachena

Ore 14.30

Sorrento Calcio - COS Sarrabus Ogliastra

Aprilia - Tivoli

Nola - Lupa Frascati

Paganese - Cassino

Palmese - Pomezia

US Angri - Vis Artena