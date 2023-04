Serie D girone G: il programma della 31esima giornata

Torna in campo la Serie D dopo lo stop di Pasqua. L'Aprilia, che nell'ultimo turno di campionato ha ottenuto un pari contro il Real Monterotondo Scalo, che al momento non basta per agguantare la zona playout, sfiderà l'Arzachena in casa a partire dalle 15: le porte del Ricci saranno chiuse. Tutte le gare della giornata.

Domenica 16 aprile

Ore 14

Ilvamaddalena - Pomezia Calcio

Ore 14.30

US Angri - Atletico Uri

Ore 15.00

Aprilia Calcio - Arzachena

COS Sarrabus Ogliastra - Lupa Frascati

Nola - Tivoli Calcio

Paganese - Real Monterotondo Scalo

Palmese - Vis Artena

Portici - Casertana

Sorrento Calcio- Cassino