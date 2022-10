Insieme Formia, malore per il giocatore Rocco Sibilla

Nella giornata di ieri l'Insieme Formia è scesa in campo contro il Vicovaro, nella gara valida per la quinta giornata di Eccellenza. Gli uomini di mister Pernice hanno dovuto fare a meno di Rocco Sibilla, che alla partenza della squadra ha subito un malore che lo ha costretto al ricovero presso l'ospedale di Frosinone. In serata, il club ha comunicato che le condizioni del giocatore sono stabili ma resta ricoverato. Lo stesso Sibilla ha voluto rassicurare l'ambiente con una foto con su scritto: "Grazie a tutti quelli che mi sono vicini, sto bene".