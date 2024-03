Città di Formia, caos dopo la messa in vendita: "Affitto e stipendi non pagati"

Nel comunicato di messa in vendita del Città di Formia, si legge: "(...) Oltre all’esposizione tributaria dovrebbe essere verificata la situazione relativa alla gestione corrente: affitto campo, pagamento compenso calciatori, pagamento compenso dirigenti e allenatori, impegni regolarmente mantenuti fino alla data del 31 gennaio 2024".

Dunque, a detta del presidente Mario Carrano, sarebbero in regola i pagamenti fino al 31 gennaio 2024. Situazione che, secondo testimonianze, non è reale. Francesco Zanda, infatti, scrive: "Presidente mi spiace contradirla, ma non mi risulta che tutti i Dirigenti siano stati regolarmente pagati fino al 31 gennaio 2024, io avanzo, mi dimostri il contrario. Un misero rimborso spese mai onorato, complimenti".

Le critiche arrivano non solamente da ex dipendenti ma anche da tifosi, come si può leggere in un altro commento: "Bello gestire così le società. Visto che ci sono gli striscioni contro di me allora non pago dipendenti ed affitto".