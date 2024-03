Città di Formia, tifosi in guerra. L'appuntamento per Colleferro e poi il grido "Carrano vattene"

Domenica 17 marzo il Città di Formia scenderà in campo contro il Colleferro al Gaslini. I tifosi si sono dati appuntamento due ore prima, alle 9.30, al Bar Tallerini in pieno centro, ma non senza un pizzico di polemica. Prosegue, infatti, la protesta degli ultras contro il proprietario e presidente del club Carrano, con la squadra che in 28 giornate di campionato ha raccolto solamente 26 punti ed è in piena zona playout. Una situazione inconcepibile per i tifosi, che dopo la retrocessione dalla Serie D di due anni fa, lo scorso anno hanno festeggiato la conquista della Coppa Italia di categoria.