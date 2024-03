Teramo-Terracina, ds Germano alza la voce: "Noi penalizzati, gol annullato e un rigore non dato"

Emanuele Germano, ds del Terracina, dopo la sconfitta contro il Teramo nei quarti di finale di Coppa Italia - Fase Nazionale, alza la voce contro gli errori arbitrali:

"Il percorso termina oggi ma mi preme dire che sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno lottato contro tutto e contro tutti, sicuramente senza demeriti del Teramo che è una grandissima squadra e gioca veramente bene. Ci sono stati però episodi che non riesco a comprendere, senza ovviamente sminuire il Teramo. Chiediamo rispetto, è un trend che va avanti da troppo tempo in campionato e coppa. Ci sono persone che fanno sacrifici, fanno investimenti e spendono soldi. Non capisco il gol annullato, il gol loro era in fuorigioco, c'era un rigore su Curiale. Abbiamo buttato tutte le forze in avanti ma non ci siamo riusciti. Ora in campionato ci crediamo".