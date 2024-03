Il Terracina rialza la testa dopo Teramo: 2-0 sull'Anagni

Dopo la sconfitta del Bonolis e l'eliminazione dalla Coppa Italia, fase Nazionale, il Terracina torna a vincere in campionato battendo l'Anagni nel pomeriggio della 29esima giornata. Un successo per 2-0 firmato da Fioretti e Proietti, che permette ai Tigrotti di rimanere a due punti dall'Unipomezia capolista, oggi vincente contro la Pro Calcio Tor Sapienza, e a 4 punti avanti al Certosa, sconfitto dalla Lodigiani. Continuano a sognare la vetta gli uomini di Pernarella, che da qui alla fine proveranno il tutto per tutto per conquistare la promozione.