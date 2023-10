Come vincere una sciarpa del Terracina Calcio: il club lancia il concorso

I tifosi potranno vincere una sciarpa del Terracina Calcio. Per partecipare al sondaggio basterà acquistare un biglietto per il match contro il Certosa, in forma cartacea presso lo store oppure online sul sito Vivaticket. Andrà poi scattata una foto con il biglietto, postandola nelle storie di Instagram e taggando la pagina ufficiale del Terracina 1925. I tifosi che lo faranno potranno essere sorteggiati e vincere la sciarpa ufficiale del club, che verrà consegnata proprio nel prepartita del match contro il Certosa: al vincitore verrà scattata una foto insieme al presidente che sarà postata poi sui social.