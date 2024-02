Terracina premiato in Comune dopo la Coppa Italia. Il Sindaco: "Questo trofeo è la nostra Champions League"

Il Terracina Calcio 1925 è stato ricevuto presso l’Aula Consiliare dal Sindaco Francesco Giannetti, dal Presidente del Consiglio comunale Luca Caringi e dall’Assessore allo Sport Alessandra Feudi. Con la squadra, il presidente Donatello Baioni e il tecnico Mauro Pernarella, anche la Coppa Italia d’Eccellenza LND Lazio, conquistata contro l'Unipomezia il 7 febbraio.

«Dal giorno della presentazione del Terracina Calcio ho invitato tutta la cittadinanza a sostenere la squadra che porta i nostri colori, ed è bello riconoscere che fino ad oggi abbiamo visto sempre tantissime presenze allo stadio. Noi continuiamo a lavorare perché ci sia sempre più pubblico ad assistere alle partite, lo dobbiamo alla nostra Città e a questa Società e a questa Squadra che davvero ci stanno mettendo l’anima. Per noi questo trofeo è una Champions League, una bella notizia tra le criticità che ci impegniamo quotidianamente a risolvere. Invito tutti a crederci fino in fondo, ma comunque questa resterà una stagione trionfale» ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

Un ringraziamnento è arrivato anche dal Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi: «Grazie al Terracina Calcio 1925 per le grandi emozioni che ci hanno regalato e che siamo certi continueranno a regalarci. Abbiamo tenuto a riceverli in Aula Consiliare per dare il giusto riconoscimento a questi ragazzi e alla società che tanto stanno facendo, dando grande lustro allo sport della nostra Città».