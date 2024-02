Terracina, ufficiale l'avversario dei quarti di Coppa Italia: sfida di livello!

Ai quarti di Coppa Italia, fase Nazionale, il Terracina sfiderà il Città di Teramo. I biancorossi hanno battuto anche nel match di ritorno l'Aurora Alto Casertano, passando per 3-1 grazie alla rete di Vanzan e alla doppietta di Rei. Gli abruzzesi raggiungono dunque i pontini ai quarti della competizione: l'andata si giocherà mercoledì prossimo ma c'è ancora da stabilire chi giocherà in casa o in trasferta.