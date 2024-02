Terracina da urlo! Vittoria in rimonta, Ossese battuta: si vola ai quarti di Coppa Italia

Terracina da sogno al Colavolpe! Dopo lo 0-0 di una settimana fa in Sardegna, la squadra di Pernarella scende in campo in casa per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia, Fase Nazionale, raggiunta dopo aver vinto il trofeo nel Lazio contro l'UniPomezia. A passare in vantaggio, nel match con fischio d'inizio alle 14.30, sono proprio gli ospiti, che al 40' vanno in gol con Bah. Finisce 0-1 il primo tempo. Nella ripresa ci pensa Bellante, al 68', a pareggiare i conti, dando nuove speranze al Terracina, che al 75' passa poi in vantaggio con il rigore perfetto di Fioretti. Al triplice fischio, il tabellino recita 2-1 per i Tigrotti, che vincono davanti al proprio pubblico e volano ai quarti della competizione!

Terracina-Ossese 2-1

Marcatori: 40' Bah, 68' Bellante, 75’ Fioretti su rigore