Terracina, domenica perfetta: poker all'Ardea e vetta riconquistata

Domenica che inizia con il sorriso per il Terracina, che in campo alle 11 per la 25esima giornata di campionato, porta a casa i 3 punti. Un poker sul quale c'è la firma di Pagliaroli, Cano e Fioretti, autore di una doppietta. Una vittoria che vale ancor di più in ottica classifica dopo il pari dell'UniPomezia, che contro l'Anagni si ferma sull'1-1. La squadra di Pernarella torna dunque alla prima posizione in classifica in un costante testa a testa con la formazione romana, che oggi sorride appunto ai Tigrotti.

Racing-Terracina 0-4

Marcatori: 26' Pagliaroli, 44' Fioretti, 47' Cano, 83' Fioretti