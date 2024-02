Terracina, comincia il percorso in Coppa Italia Nazionale: 0-0 all'esordio contro l'Ossese

È cominciato il percorso del Terracina in Coppa Italia Nazionale, dopo la vittoria contro l'UniPomezia in finale e la conquista del prestigioso titolo. Oggi la formazione di Pernarella ha sfidato l'Ossese nell'andata degli ottavi: in Sardegna, al Frau, i pontini hanno ottenuto un buon pareggio per 0-0, dopo una gara fatta di occasioni per entrambe le squadre. Si deciderà dunque tutto al ritorno al Colavolpe, tra sette giorni. Nel mirino ci sono i quarti di Coppa Italia.

Ossese-Terracina 0-0

OSSESE: Cherchi, Ubertazzi, Al. Sechi, Llanos, Fancellu, Gueli, Tanda, Scanu, Bah (23'st Oggiano), Mainardi (43'st Contini), Villa (35'st Vita). A disp. An. Sechi, Mudadu, Melis, Chiappetta, Puggioni, Fadda. All. Fadda

TERRACINA Martinelli, Fumagalli, Zambruno, Proietti, Sossai, Rosania, Camara, Petruccelli (15'st Pesce), Curiale (15'st Carlini), Cano (26'st Pagliaroli), Bellante (31'st Dironza). A disp. Campagna, Merluzzi, Ragozzo, Guida, Rosato. All. Pernarella

ARBITRO Romeo di Genova

ASSISTENTI Trajanovski di Novi Ligure, Roscelli di Chiavari