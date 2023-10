Terracina-Gaeta, obiettivo Colavolpe sold-out per il derby: dove acquistare i biglietti

Un Colavolpe pieno. È questo l'obiettivo del Terracina per il derby contro il Gaeta, in programma l'8 ottobre alle 15.30. Dove acquistare i tagliandi per lo stadio? Si possono comprare online (https://shorturl.at/bjwBO), allo Store ufficiale in via del Porto 28 (a Terracina) o presso lo stesso stadio a partire dalle ore 14:00 di domenica, presso il botteghino.