Terracina, ritorno a casa per Emanuele Germano: è il nuovo direttore sportivo

Nuovo ingresso nella società del Terracina Calcio. Il club ha annunciato che Emanuele Germano è il nuovo direttore sportivo: già in passato aveva ricoperto il medesimo ruolo. Il comunicato:

"Il Terracina 1925 comunica che il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra è stato affidato al sig. Emanuele Germano.

In passato ha ricoperto in passato il ruolo di d.s. nel Latina Calcio che militava in Serie D ed anche del Terracina 1925 tra Eccellenza e Serie D. Oggi ritorna a casa ed è già al lavoro per la società e tutti i tifosi".

Queste le prime parole del direttore sportivo dopo la firma: “Sono contentissimo di essere ritornato a casa mia, nella mia terra. Non potevo non accettare la richiesta da parte della società, lo devo alla mia città e lo devo ai tifosi. Per me adesso conta solo lavorare e sbagliare il meno possibile, cerchiamo di fare qualcosa di importante”.