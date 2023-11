Il Terracina stecca, l'UniPomezia no: ora i punti di distacco sono 7

Un momento non positivo per il Terracina, reduce dal terzo pari consecutivo in campionato: il bilancio sale a quattro se consideriamo anche la Coppa Italia, con lo 0-0 nel derby d'andata dei quarti contro il Gaeta. Dopo i due punti guadagnati contro Anagni e Lodigiani, la formazione di Pernarella non riesce a tornare alla vittoria neppure contro il Città di Formia. Due volte sotto i Tigrotti, chiamati a riacciuffare la gara all'89' con Fioretti: un gol che vale il pari per 2-2 e che quantomeno evita la sconfitta. I risultati mancano, ma anche le prestazioni al momento non sono brillanti come quelle viste ad inizio stagione: una situazione di stanchezza fisiologica o c'è altro?

L'UniPomezia non sbaglia

Mentre i tifosi si interrogano e si chiedono dove sia finito il Terracina visto fino a qualche settimana fa, l'UniPomezia continua a vincere. Anche nell'ultima sfida di campionato, per i rossoblù sono arrivati i tre punti, contro il Vicovaro. 3-1 contro l'Altetico Pontinia, invece, nella giornata precedente mentre nel 12esimo turno era arrivato un pari per 2-2 contro la Pro Calcio Tor Sapienza: un mezzo passo falso che però il Terracina non aveva adeguatamente sfruttato, pareggiando, nella stessa domenica, contro l'Anagni. La classifica, ora, vede l'UniPomezia in testa con 36 punti: sono invece 29 quelli dei Tigrotti in 14 gare.