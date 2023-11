Terracina, ancora un pari: nel derby con il Formia salva tutto Fioretti all'89'

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Formia

Finisce in parità il derby di Eccellenza tra Città di Formia e Terracina. Un risultato che prolunga la striscia di pareggi della formazione di Pernarella, che dopo un ottimo avvio di campionato ha frenato ottenendo solo due punti tra Anagni e Lodigiani e tre se includiamo il derby pontino. Ad aprire le marcature, al 45', è Garcia. Pochi secondi dopo termina il primo tempo e alla ripresa passa neppure un giro di orologio che Bellante pareggia i conti. Il nuovo vantaggio del Formia però non tarda ad arrivare: al 72' è ancora Garcia ad andare in rete ma all'89' Fioretti pareggia i conti, regalando un punto al Terracina.

Città di Formia-Terracina 2-2

Marcatori: 45’ Garcia, 46' Bellante, 72’ Garcia, 89’ Fioretti