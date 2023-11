Insultano l'assistente, gli lanciano una bottiglia e poi lo bagnano. Follia dei tifosi: "Discriminazione di stampo razzista"

Un episodio che niente ha a che vedere con lo sport è andato in scena domenica scorsa, a Colleferro, nel match tra la squadra di casa e il Roccasecca. I tifosi della squadra ospite hanno preso di mira, per 90 minuti, un assistente arbitrale, rivolgendogli insulti discriminatori. Il club ciociaro dovrà ora pagare una multa da 700 euro "perché propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara ed in piu? occasioni, rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione di stampo razzista. Inoltre, gli stessi al 21' del secondo tempo lanciavano in direzione dell'ufficiale di gara una bottiglietta di acqua senza colpirlo, ed al 26' del secondo tempo lo attingevano con acqua al corpo", come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.

LEGGI ANCHE: Insulti razzisti all'assistente dell'arbitro per tutta la gara: maxi multa al club di Eccellenza