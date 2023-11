Città di Formia, i tifosi scaldano l'ambiente verso il Terracina: "Vittoria da conquistare" | LO STRISCIONE

Domenica 26 novembre il Città di Formia ospiterà in casa il Terracina. Un match importante per entrambe le formazioni, alla ricerca di punti: la prima vuole dare un segnale dopo il brutto inizio di campionato, l'altra vuole riprendere la rincorsa al primo posto, dopo le ultime due gare senza vittoria. Uno scontro che avrà dunque un'importanza fondamentale per la classifica ma anche per il morale, trattandosi di un derby. L'ambiente, intanto, è già caldo. I tifosi del Città di Formia hanno esposto per le vie del centro una serie di striscioni per incitare la squadra e invitare i supporter allo stadio. "Derby da onorare, vittoria da conquistare. Tutti in curva" si legge in uno. In un altro ancora i formiani vengono invitati a "sostenere la maglia".