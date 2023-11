Terracina, solo un pari nell'andata dei quarti con il Gaeta

Finisce in parità il match dell'andata dei quarti tra Terracina e Gaeta al Colavolpe: nessun gol tra le due formazioni nonostante diverse chance per entrambe nel corso dei 90 minuti. Si deciderà dunque tutto tra due settimane, quando si giocherà il derby di ritorno, questa volta al Riciniello. Lì, una delle due dovrà necessariamente avere la meglio sull'altra per aggiudicarsi la semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. Dopo due pareggi consecutivi in campionato, la squadra di Pernarella si ferma anche in coppa: servirà ora la squadra migliore per riprendere il percorso in Eccellenza e mettere in cassaforte il passaggio del turno.