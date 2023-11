Nuovo stop per il Terracina: arriva un pari anche contro la Lodigiani

Squadra in casa

Nuovo pericoloso stop per il Terracina, che nella 13esima giornata di campionato pareggia contro la Lodigiani. Un risultato che complica le ambizioni della squadra pontina, a fronte della vittoria dell'UniPomezia, che continua a macinare punti come accaduto anche oggi con l'Atletico Pontinia. Per gli uomini di Pernarella si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello della scorsa giornata con l'Anagni. La classifica vede i Tigrotti a 28 punti, mentre il Pomezia è a +5 con 33.

Terracina-Lodigiani 1-1

Marcatori: 28' Picci, 43' Ragozzo