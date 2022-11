Terracina ko: il derby va al Monte San Biagio

In un Colavolpe silenzioso, senza supporter sugli spalti a causa dell'inagibilità dell'impianto, si è disputato il derby tra Terracina e Monte San Biagio, valido per la dodicesima giornata di Eccellenza. Con un gol di Christian Ranieri nel secondo tempo, al 25', sono proprio gli ospiti a portare a casa i 3 punti. La vittoria vale il sorpasso per i ragazzi di Del Prete: con il successo odierno, infatti, il Monte San Biagio sale a 18 in classifica, staccando il Terracina fermo a 16 e raggiungendo a pari punti un'altra pontina, l'Insieme Formia.