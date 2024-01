Terracina-Vis Sezze, il 2-0 che vale la vetta della classifica | VIDEO E HIGHLIGHTS

Il Terracina, nella 22esima giornata di campionato, ha battuto la Vis Sezze al Colavolpe con le reti di Fioretti e Bellante. Tre punti importantissimi che hanno permesso alla formazione pontina di volare prima in classifica, considerando lo stop in mattinata dell’Unipomezia che ha perso contro il Colleferro per 2-1. Andiamo a vedere gli highlights del match, che ha regalato la vetta del girone B al club di Pernarella: